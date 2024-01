Super Junior

(Because I naughty naughty) Hey! I'm Mr. Simple (Because I naughty naughty) *** 슈주 간다 *** 세상이 내 맘대로 안된다고 화만 내면 안돼 그럴 필요 없지 걱정도 팔자다 작은 일에 너무 연연하지 말자 몸에 좋지 않아 성적이 좋았다가 나빴다가 그런 거지 뭐 흥 실적이 올랐다가 떨어졌다 그럴 때도 있지 어쩌면 괜찮아 쉬어가는 것도 좋아 모든 것이 때 때 때 때 때가 있는 거니까 *** 그대가 남자라면 친굴 만나 술 한잔에 털어 버리고 Alright 그대가 여자라면 친굴 만나 수다 털어 날려 버리고 Alright, alright *** 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) *** 가자 가자 어서 가자 막혔을 땐 돌아가자 골치 아파 죽겠다면 오늘 하루만 놀고 보자 안 그래도 거친 세상 죽어라 뛰면 나만 지쳐 기다려봐 아껴둬봐 너의 날이 곧 올 테니까 *** Blow your mind 가라 Mr. Simple Blow your mind 때가 왔잖아 두려워 말고 Blow your mind 가자 Mr. Simple Blow your mind 때가 왔잖아 준비됐잖아 *** 속 썩는 일이 한 두 가지 아닌 세상에 우린 살아 그건 애도 알아 뭐 이렇게 어렵나 우리 잘 먹고 잘 하고 또 잘 하면 그렇게 하면 되지 *** 그대가 화가 나면 친굴 만나 됫담화로 풀어 버리고 Alright 그대가 괴롭다면 노랠 불러 소리 질러 날려 버리고 Alright, alright *** 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) Dance *** 자유란 게 뭐 그리 별거 있나 (Just get it get it) 소소한 일탈의 재미 (둥둥둥쿵쿵쿵) 살아 있는 그댈 느끼고 싶나 (Just grab it grab it) 가슴 뛰는 내 꿈들의 얘기 (둥둥둥쿵쿵쿵) (Because I naughty naughty) *** 이제 걱정하지마 앞엔 좋은 날이 올 거야 심각한 얘긴 다 뒤로 미뤄두고 오늘은 밝게 웃어봐 그대의 환한 웃음에 모두 기분 좋아져 *** 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) 봐라 Mr. Simple Simple 그대는 그대는 그대로 멋져 봐라 Miss Simple Simple 그대는 그대로 예뻐 (SJ Call) *** 가자 가자 어서 가자 막혔을 땐 돌아가자 골치 아파 죽겠다면 오늘 하루만 놀고 보자 안 그래도 거친 세상 죽어라 뛰면 나만 지쳐 기다려봐 아껴둬봐 너의 날이 곧 올 테니까 *** Blow your mind 가라 Mr. Simple Blow your mind 때가 왔잖아 두려워 말고 Blow your mind 가자 Mr. Simple Blow your mind 가라 Mr. Simple