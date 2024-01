Sorry Sorry Sorry Sorry 내가 내가 내가 먼저 네게 네게 네게 빠져 빠져 빠져 버려 baby Shawty Shawty Shawty Shawty 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby *** 바라보는 눈빛 속에 눈빛 속에 나는 마치 나는 마치 뭐에 홀린 놈 이젠 벗어나지도 못해 걸어오는 너의 모습 너의 모습 너는 마치 내 심장을 밟고 왔나봐 이젠 벗어나지도 못해 *** 어딜 가나 당당하게 웃는 너는 매력적 착한 여자 일색이란 생각들은 보편적 도도하게 거침 없게 정말 너는 환상적 돌이킬 수 없을만큼 네게 빠져 버렸어 *** Sorry Sorry Sorry Sorry 내가 내가 내가 먼저 네게 네게 네게 빠져 빠져 빠져 버려 baby Shawty Shawty Shawty Shawty 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby *** 딴딴 딴따다 따 따란딴 딴딴 딴따다 따 네게 반해버렸어 baby 딴딴 딴따다 따 따란딴 딴딴 딴따다 따 따라빠빠라 *** Hey girl gir gir gir gir girl i 눈만뜨면 니 생각 Hey girl 자나깨나 사실 너 하나 밖에 안보여 말해봐 니 맘에 내가 말해봐 자리 잡았는지 말해줘 내게 말해줘 나는 바보 바보 바보 *** 주변 사람들은 말해 내가 너무 적극적 이 세상에 그런 사람 어디 한둘이냐고 그걸 몰라 그녈 몰라 시기하며 하는 말 내가 부럽다면 그건 그대들이 지는 거 *** Sorry Sorry Sorry Sorry 내가 내가 내가 먼저 네게 네게 네게 빠져 빠져 빠져 버려 baby Shawty Shawty Shawty Shawty 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby *** 딴딴 딴따다 따 따란딴 딴딴 딴따다 따 네게 반해버렸어 baby 딴딴 딴따다 따 따라라라 딴딴 딴따다 따 따라빠빠라 *** Lets dance dance dance dance Lets dance dance dance dance Lets dance dance dance dance dance dance *** Hey 이제 그만 내게 와줄래 정말 미칠 것만 같아 yeah 난 너만 사랑하고 싶어 절대 다시 한눈 팔 생각 없어 hey hey hey.. *** 애인이라기보다 친구같은 내가 되고 싶어 너의 모든 고민 슬픔 함께 간직하고파 다시 없을 만큼 만큼 너를 너무 사랑해 내가 바란 사람 니가 바로 그 that that that girl *** Sorry Sorry Sorry Sorry 내가 내가 내가 먼저 네게 네게 네게 빠져 빠져 빠져 버려 baby Shawty Shawty Shawty Shawty 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby