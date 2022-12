Sura İskenderli

Yalancı ben oldum yalancı mı? Şimdi bak gör kimmiş yabancı Yalancı ben oldum yalancı mı? Şimdi bak gör kimmiş yabancı *** Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak Hayatım bir gecede viran oldu yak Bir daha yak, bir daha yak Bir de hayat vuruyor dibine dibine *** Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak Hayatım bir gecede viran oldu yak Bir daha yak, bir daha yak Bir de hayat oof *** Olmadı be böyle olmadı Sevenin ahı yerlerde kalmadı Olmadı be böyle olmadı Gelip gidenle yerim dolmadı *** Olmadı be böyle olmadı Sevenin ahı yerlerde kalmadı Olmadı be böyle olmadı Gelip gidenle yerim dolmadı *** Zamanı harcadın boşu boşuna Yaşananlar iyi hoş ama Üzüldüm bakmadın hiç göz yaşıma Tabi ki şimdi gelmeyeceğim hoşuna *** Yalancı ben oldum yalancı mı? Şimdi bak gör kimmiş yabancı Yalancı ben oldum yalancı mı? Şimdi bak gör kimmiş yabancı *** Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak Hayatım bir gecede viran oldu yak Bir daha yak, bir daha yak Bir de hayat vuruyor dibine dibine *** Bak, bak Aah bak, aaaah Nay nay nay nay