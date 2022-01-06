Bir Daha Yak Şarkı Sözleri
Sura İskenderli Bir Daha Yak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sura İskenderli Bir Daha Yak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Daha Yak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sura İskenderli
Bir Daha Yak
Tüm Şarkıları
-
Yalancı ben oldum yalancı mı?
Şimdi bak gör kimmiş yabancı
Yalancı ben oldum yalancı mı?
Şimdi bak gör kimmiş yabancı
***
Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak
Hayatım bir gecede viran oldu yak
Bir daha yak, bir daha yak
Bir de hayat vuruyor dibine dibine
***
Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak
Hayatım bir gecede viran oldu yak
Bir daha yak, bir daha yak
Bir de hayat oof
***
Olmadı be böyle olmadı
Sevenin ahı yerlerde kalmadı
Olmadı be böyle olmadı
Gelip gidenle yerim dolmadı
***
Olmadı be böyle olmadı
Sevenin ahı yerlerde kalmadı
Olmadı be böyle olmadı
Gelip gidenle yerim dolmadı
***
Zamanı harcadın boşu boşuna
Yaşananlar iyi hoş ama
Üzüldüm bakmadın hiç göz yaşıma
Tabi ki şimdi gelmeyeceğim hoşuna
***
Yalancı ben oldum yalancı mı?
Şimdi bak gör kimmiş yabancı
Yalancı ben oldum yalancı mı?
Şimdi bak gör kimmiş yabancı
***
Bak, kalbime yeni bir istila oldu bak
Hayatım bir gecede viran oldu yak
Bir daha yak, bir daha yak
Bir de hayat vuruyor dibine dibine
***
Bak, bak
Aah bak, aaaah
Nay nay nay nay