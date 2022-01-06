Dinle (Versiyon 2) Şarkı Sözleri
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Sura İskenderli
Dinle (Versiyon 2)
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Dilerim aşktan alacağın olsun
Yine mi baştan? bir gözün doysun
Aklın beş karış havada
Sen deniz ben karada
Canımı acıtıyorsun çekil bir oradan
***
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
***
Dilindeki ok mu?
Hiç hatrım yok mu?
Sevenlerin çok mu?
Bu havan kime?
***
Yine kandın mı?
Ele aldandın mı?
Sen havalandın mı?
Öfken kime?
***
Yine kandın mı?
Ele aldandın mı?
Sen havalandın mı?
Öfken kime?
***
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
***
Hep aklımdaydın, fikrimdeydin
Nasıl kaydın kalbime?
Ağladıysam, sızladıysam
Ne anlattıysam nafile
***
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
Ya bir dinle dinle dinle beni
Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni
***
Elin misin sen?
Emin misin sen?
Deli misin sen?
***
Elin misin sen?
Emin misin sen?
Deli misin sen?