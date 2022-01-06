Sura İskenderli

Dilerim aşktan alacağın olsun Yine mi baştan? bir gözün doysun Aklın beş karış havada Sen deniz ben karada Canımı acıtıyorsun çekil bir oradan *** Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni *** Dilindeki ok mu? Hiç hatrım yok mu? Sevenlerin çok mu? Bu havan kime? *** Yine kandın mı? Ele aldandın mı? Sen havalandın mı? Öfken kime? *** Yine kandın mı? Ele aldandın mı? Sen havalandın mı? Öfken kime? *** Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni *** Hep aklımdaydın, fikrimdeydin Nasıl kaydın kalbime? Ağladıysam, sızladıysam Ne anlattıysam nafile *** Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni Ya bir dinle dinle dinle beni Ya bir dinle beni öldürdün elinle beni *** Elin misin sen? Emin misin sen? Deli misin sen? *** Elin misin sen? Emin misin sen? Deli misin sen?