Sura İskenderli

Yine yaktım başımı Kim silecek göz yaşımı Durdur zamanı şimdi yapabilirsen *** Kaybetmişim aklımı Sen mi yoksa aşk haklımı Çek git hayatımdan gidebilirsen *** Bu can bedenden çıkana kadar Ruhum dünyadan bıkana kadar Gelip ellerimi tutana kadar Beklerim seni *** Bu can bedenden çıkana kadar Ruhum dünyadan bıkana kadar Gelip ellerimi tutana kadar Beklerim seni *** İnan kaderin oyununa geldik Vah, aşkımız rüzgara verdik Son, bu son şansımız artık dön *** Aman biz kadere boyun mu eğdik Dur, kalbimizi yerlere serdik Son, bu son şarkımız artık dön Dön, dön dön dön *** Bu can bedenden çıkana kadar Ruhum dünyadan bıkana kadar Gelip ellerimi tutana kadar Beklerim seni