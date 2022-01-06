Sura İskenderli

Dön Şarkı Sözleri
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Yine yaktım başımı
Kim silecek göz yaşımı
Durdur zamanı şimdi yapabilirsen
***
Kaybetmişim aklımı
Sen mi yoksa aşk haklımı
Çek git hayatımdan gidebilirsen
***
Bu can bedenden çıkana kadar
Ruhum dünyadan bıkana kadar
Gelip ellerimi tutana kadar
Beklerim seni
***
Bu can bedenden çıkana kadar
Ruhum dünyadan bıkana kadar
Gelip ellerimi tutana kadar
Beklerim seni
***
İnan kaderin oyununa geldik
Vah, aşkımız rüzgara verdik
Son, bu son şansımız artık dön
***
Aman biz kadere boyun mu eğdik
Dur, kalbimizi yerlere serdik
Son, bu son şarkımız artık dön
Dön, dön dön dön
***
Bu can bedenden çıkana kadar
Ruhum dünyadan bıkana kadar
Gelip ellerimi tutana kadar
Beklerim seni