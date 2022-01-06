Sura İskenderli

Hayalet Şarkı Sözleri
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Hayaletler sarmış etrafımı
Kime desem ki anlamaz halimi
Netleştirdim artık son kararımı
Size ödettireceğim bütün zararımı
***
Hayaletler sarmış etrafımı
Kime desem ki anlamaz halimi
Netleştirdim artık son kararımı
Size ödettireceğim bütün zararımı
***
Bu gece zararlıyız
Bir yere gitmemeye kararlıyız
Evimizden aralıyız
Değme gardaş, yaralıyız
***
Bu gece zararlıyız
Bir yere gitmemeye kararlıyız
Yuvamızdan aralıyız
Değme gardaş, yaralıyız
***
Kim ödeyecek zararımı?
Nasıl bitirdim zamanımı?
Kimler almış, kimler çalmış?
Geri getirin her anımı
***
Kim ödeyecek zararımı?
Nasıl bitirdim zamanımı?
Kimler almış, kimler çalmış?
Geri getirin hayatımı
***
Bu gece zararlıyız
Bir yere gitmemeye kararlıyız
Evimizden aralıyız
Değme gardaş, yaralıyız
***
Bu gece zararlıyız
Bir yere gitmemeye kararlıyız
Yuvamızdan aralıyız
Değme gardaş, yaralıyız
***
Kim ödeyecek zararımı?
Nasıl bitirdim zamanımı?
Kimler almış, kimler çalmış?
Geri getirin hayatımı
***
Bu gece zararlıyız
Bir yere gitmemeye kararlıyız
Evimizden aralıyız
Değme gardaş, yaralıyız