Sura İskenderli

Hayaletler sarmış etrafımı Kime desem ki anlamaz halimi Netleştirdim artık son kararımı Size ödettireceğim bütün zararımı *** Hayaletler sarmış etrafımı Kime desem ki anlamaz halimi Netleştirdim artık son kararımı Size ödettireceğim bütün zararımı *** Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyız Evimizden aralıyız Değme gardaş, yaralıyız *** Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyız Yuvamızdan aralıyız Değme gardaş, yaralıyız *** Kim ödeyecek zararımı? Nasıl bitirdim zamanımı? Kimler almış, kimler çalmış? Geri getirin her anımı *** Kim ödeyecek zararımı? Nasıl bitirdim zamanımı? Kimler almış, kimler çalmış? Geri getirin hayatımı *** Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyız Evimizden aralıyız Değme gardaş, yaralıyız *** Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyız Yuvamızdan aralıyız Değme gardaş, yaralıyız *** Kim ödeyecek zararımı? Nasıl bitirdim zamanımı? Kimler almış, kimler çalmış? Geri getirin hayatımı *** Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyız Evimizden aralıyız Değme gardaş, yaralıyız