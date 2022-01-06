Kandırma Şarkı Sözleri
Sura İskenderli Kandırma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sura İskenderli Kandırma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kandırma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kandırma yeniden beni, kandırma
Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma
Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma
Onu hiç kimsenin yanında utandırma
***
Bizim için kalbini koru
Aşk vermek zorunda mücadeleler
Kırılmaması gerek kanadı kolu
Yaşaması gerek seneler
Geceler ağlarken bir görsen şu hâlimi
Seni de mahveder, beni de mahveder
***
Kandırma yeniden beni, kandırma
Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma
Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma
Onu hiç kimsenin yanında utandırma
***
Beni yolun sonuna bırak
"Daha neler olacak?" diye sormayayım
Bir gözlerime bak, sana soracak
Ne yapayım ki, sana kanmayayım?
Acı mı söyle yoksa aşk mı payım?
İzin verme, bu aşkta yıkılayım
***
Kandırma yeniden beni, kandırma
Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma
Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma
Onu hiç kimsenin yanında utandırma