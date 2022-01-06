Sura İskenderli

Kandırma yeniden beni, kandırma Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma Onu hiç kimsenin yanında utandırma *** Bizim için kalbini koru Aşk vermek zorunda mücadeleler Kırılmaması gerek kanadı kolu Yaşaması gerek seneler Geceler ağlarken bir görsen şu hâlimi Seni de mahveder, beni de mahveder *** Kandırma yeniden beni, kandırma Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma Onu hiç kimsenin yanında utandırma *** Beni yolun sonuna bırak "Daha neler olacak?" diye sormayayım Bir gözlerime bak, sana soracak Ne yapayım ki, sana kanmayayım? Acı mı söyle yoksa aşk mı payım? İzin verme, bu aşkta yıkılayım *** Kandırma yeniden beni, kandırma Yanlış sevdaya bulaştırma, kalbi kırma Aşkı getir koy bir kenara, ona dokunma Onu hiç kimsenin yanında utandırma