Sura İskenderli

Karanlık Şarkı Sözleri
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Karanlıklardayım sensiz
Gör, nasıl kaldım çaresiz
Bir gelsen bir görsen
Hastalandım, dermanım sen
***
Karanlıklardayım sensiz
Gör, nasıl kaldım çaresiz
Bir gelsen bir görsen
Hastalandım, dermanım sen
***
Ömürler kısa, bu dünya fani
Sevdim bi' kere, ne olmuş yani?
Canım yanıyor, kafam da duman
Neler oluyor bana, aman aman?
***
Karanlıklardayım sensiz
Karanlıklardayım sensiz
Gör, nasıl kaldım çaresiz
Bir gelsen bir görsen
Hastalandım, dermanım sen
***
Bu yol kaç basamak?
İklim hep mi sağanak?
Kalbim tut bi' tutanak
Her yerin yamak yamak
***
Bu yol kaç basamak?
İklim hep mi sağanak?
Her yerim yamak yamak
Sence bu mu yaşamak?
***
Yaralı yaralı, yaşıyorum yaralı
Kim neyleyecek bir densiz adamı?
Sevda diyorlar, nedir kuralı?
Sen oralı ben buralı
***
Yaralı yaralı, yaşıyorum yaralı
Kim neyleyecek bir densiz adamı?
Sevda diyorlar, nedir kuralı?
Sen oralı ben buralı