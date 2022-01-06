Sura İskenderli

Karanlıklardayım sensiz Gör, nasıl kaldım çaresiz Bir gelsen bir görsen Hastalandım, dermanım sen *** Karanlıklardayım sensiz Gör, nasıl kaldım çaresiz Bir gelsen bir görsen Hastalandım, dermanım sen *** Ömürler kısa, bu dünya fani Sevdim bi' kere, ne olmuş yani? Canım yanıyor, kafam da duman Neler oluyor bana, aman aman? *** Karanlıklardayım sensiz Karanlıklardayım sensiz Gör, nasıl kaldım çaresiz Bir gelsen bir görsen Hastalandım, dermanım sen *** Bu yol kaç basamak? İklim hep mi sağanak? Kalbim tut bi' tutanak Her yerin yamak yamak *** Bu yol kaç basamak? İklim hep mi sağanak? Her yerim yamak yamak Sence bu mu yaşamak? *** Yaralı yaralı, yaşıyorum yaralı Kim neyleyecek bir densiz adamı? Sevda diyorlar, nedir kuralı? Sen oralı ben buralı *** Yaralı yaralı, yaşıyorum yaralı Kim neyleyecek bir densiz adamı? Sevda diyorlar, nedir kuralı? Sen oralı ben buralı