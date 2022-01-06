Taştan Yürek Şarkı Sözleri
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Sura İskenderli
Taştan Yürek
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Karaları bağlamışsın yine?
Söyle, söyle derdin kime?
Benim için ağlamışsın niye?
Kör olsun gözlerim sevdim diye
***
Bir tek bana mı taştan yüreğin?
Bu koca dünyada niye ben öleyim
Bir tek bana mı taştan yüreğin?
Bu koca dünyada niye ben öleyim
***
Sorma beni iyiyim iyiyim
Bir karanlık kuyunun dibiyim
Dur anlatma, çok ağlatma
Zaten yürüyen ölünün biriyim
***
Sorma beni iyiyim iyiyim
Bir karanlık kuyunun dibiyim
Dur anlatma, çok ağlatma
Zaten yürüyen ölünün biriyim
***
Ben kalbimin içine kazıdım aşkını
Sustuğun o günden bir başka şaşkınım
Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda
Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda
***
Ben kalbimin içine kazıdım aşkını
Sustuğun o günden bir başka şaşkınım
Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda
Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda, yollarda
***
Bir tek bana mı taştan yüreğin?
Bu koca dünyada niye ben öleyim
Bir tek bana mı taştan yüreğin?
Bu koca dünyada niye ben öleyim