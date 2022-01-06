Sura İskenderli

Karaları bağlamışsın yine? Söyle, söyle derdin kime? Benim için ağlamışsın niye? Kör olsun gözlerim sevdim diye *** Bir tek bana mı taştan yüreğin? Bu koca dünyada niye ben öleyim Bir tek bana mı taştan yüreğin? Bu koca dünyada niye ben öleyim *** Sorma beni iyiyim iyiyim Bir karanlık kuyunun dibiyim Dur anlatma, çok ağlatma Zaten yürüyen ölünün biriyim *** Sorma beni iyiyim iyiyim Bir karanlık kuyunun dibiyim Dur anlatma, çok ağlatma Zaten yürüyen ölünün biriyim *** Ben kalbimin içine kazıdım aşkını Sustuğun o günden bir başka şaşkınım Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda *** Ben kalbimin içine kazıdım aşkını Sustuğun o günden bir başka şaşkınım Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda, yollarda *** Bir tek bana mı taştan yüreğin? Bu koca dünyada niye ben öleyim Bir tek bana mı taştan yüreğin? Bu koca dünyada niye ben öleyim