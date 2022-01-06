Sura İskenderli

Gözümün önünde artık tüm anılar Beni söyle, kim anlar? Bitirdi bizi şu yalanlar Oldu olanlar *** Gözümün önünde artık tüm anılar Beni söyle, kim anlar? Bitirdi bizi şu yalanlar Oldu olanlar *** Sana nasıl anlatırdım olanları? İçimde birikip, kalanları Sor bir bakalım tüm yalanları nasıl fark ettim? *** Susarak oturdum öylesine Rastlamadım aşkın böylesine Dönüşüp bir kulun kölesine Bunu hazmettim *** Gözümün önünde artık tüm anılar Beni söyle, kim anlar? Bitirdi bizi şu yalanlar Oldu olanlar *** Zaten yoksan yok ki manası Bu hayat da cabası Sevginin hiç olmadı kimselere faydası Sevenlerin boşa gitti çabası *** Susma, gel yanıma Hükmet her anıma Göster cesaretini *** Durma, çık gel canıma Otur yanıma Anlat ihanetini *** Susma, gel yanıma Hükmet her anıma Göster cesaretini *** Durma, çık gel canıma Otur yanıma Anlat ihanetini