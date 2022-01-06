Sura İskenderli

Yalanlar Şarkı Sözleri
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Gözümün önünde artık tüm anılar
Beni söyle, kim anlar?
Bitirdi bizi şu yalanlar
Oldu olanlar
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Gözümün önünde artık tüm anılar
Beni söyle, kim anlar?
Bitirdi bizi şu yalanlar
Oldu olanlar
***
Sana nasıl anlatırdım olanları?
İçimde birikip, kalanları
Sor bir bakalım tüm yalanları nasıl fark ettim?
***
Susarak oturdum öylesine
Rastlamadım aşkın böylesine
Dönüşüp bir kulun kölesine
Bunu hazmettim
***
Gözümün önünde artık tüm anılar
Beni söyle, kim anlar?
Bitirdi bizi şu yalanlar
Oldu olanlar
***
Zaten yoksan yok ki manası
Bu hayat da cabası
Sevginin hiç olmadı kimselere faydası
Sevenlerin boşa gitti çabası
***
Susma, gel yanıma
Hükmet her anıma
Göster cesaretini
***
Durma, çık gel canıma
Otur yanıma
Anlat ihanetini
***
Susma, gel yanıma
Hükmet her anıma
Göster cesaretini
***
Durma, çık gel canıma
Otur yanıma
Anlat ihanetini