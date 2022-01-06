Sura İskenderli

Susmaz gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası Kavuşmak öyle zor değil ki Sadece iki parmak arası *** Susmaz gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası Kavuşmak öyle zor değil ki Sadece iki parmak arası *** Yaram Derinden, gittin Tutamadım elinden bittim Bıktım kendimden dön Ölüyorum derdinden *** Geri gelmez zaman Dönemez misin ellerden? Söyle kim kahraman? Düşemeyen dillerden *** Geri gelmez zaman? Dönemez misin ellerden? Söyle kim kahraman Düşemeyen dillerden *** Yaram Derinden, gittin Tutamadım elinden bittim Bıktım kendimden dön Ölüyorum derdinden ** Sensin derdimin dermanı Nasıl verdin bu fermanı Acımasızdır geceler Gel de kapat şu yaramı *** Sensin derdimin dermanı Nasıl verdin bu fermanı Acımasızdır geceler Gel de kapat şu yaramı *** Geri gelmez zaman Aşk tutmaz elimden Sen yoksan sevdiceğim Ah! Yaram Derinden *** Geri gelmez zaman Aşk tutmaz elimden Sen yoksan sevdiceğim Ah! Yaram Derinden *** Yaram Derinden, gittin Tutamadım elinden bittim Bıktım kendimden dön Ölüyorum derdinden *** Geri gelmez zaman Aşk tutmaz elimden Sen yoksan sevdiceğim Ah! Yaram Derinden