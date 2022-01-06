Yaram Derinden Şarkı Sözleri
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Sura İskenderli
Yaram Derinden
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Susmaz gönlümün yarası
Çık gel Allah'ın belası
Kavuşmak öyle zor değil ki
Sadece iki parmak arası
***
Susmaz gönlümün yarası
Çık gel Allah'ın belası
Kavuşmak öyle zor değil ki
Sadece iki parmak arası
***
Yaram Derinden, gittin
Tutamadım elinden bittim
Bıktım kendimden dön
Ölüyorum derdinden
***
Geri gelmez zaman
Dönemez misin ellerden?
Söyle kim kahraman?
Düşemeyen dillerden
***
Geri gelmez zaman?
Dönemez misin ellerden?
Söyle kim kahraman
Düşemeyen dillerden
***
Yaram Derinden, gittin
Tutamadım elinden bittim
Bıktım kendimden dön
Ölüyorum derdinden
**
Sensin derdimin dermanı
Nasıl verdin bu fermanı
Acımasızdır geceler
Gel de kapat şu yaramı
***
Sensin derdimin dermanı
Nasıl verdin bu fermanı
Acımasızdır geceler
Gel de kapat şu yaramı
***
Geri gelmez zaman
Aşk tutmaz elimden
Sen yoksan sevdiceğim
Ah! Yaram Derinden
***
Geri gelmez zaman
Aşk tutmaz elimden
Sen yoksan sevdiceğim
Ah! Yaram Derinden
***
Yaram Derinden, gittin
Tutamadım elinden bittim
Bıktım kendimden dön
Ölüyorum derdinden
***
Geri gelmez zaman
Aşk tutmaz elimden
Sen yoksan sevdiceğim
Ah! Yaram Derinden