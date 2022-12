Sura İskenderli

Ee? Daha daha nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bu güne özel mi toplantınız? Cenazem mi var? Işıl ışılsınız?! *** Ee? Daha daha nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bu güne özel mi toplantınız? Cenazem mi var? Işıl ışılsınız?! *** Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de Sen de gel! Ziyafetim var bu gece *** Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de Sen de gel! Ziyafetim var bu gece *** Bodrum katta oturuyorum Birikimim faturalar atamıyorum Bankadan arıyorlar açamıyorum Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum *** Konut, soğuk gece yatamıyorum Bir umut da bu sene atanıyorum Dedemden kalmayı satamıyorum Boğuluyorum bir türlü batamıyorum *** Ben her şeyden yoksunum Zenginim ama niye yoksulum Sobelenmiş sağ solum Bu gidişle yok sonum ** Ben her şeyden yoksunum Zenginim ama niye yoksulum Sobelenmiş sağ solum Bu gidişle yok *** Aleme akıyorum sıkılıyorum Aynaya bakıyorum yıkılıyorum Bir kaç güne evden atılıyorum Haklısınız size katılıyorum *** Unuttum adını anmıyorum Her önüme gelene kanmıyorum Ateşler içindeyim yanmıyorum Delirdiğimi de hiç sanmıyorum *** Ne hayalin ola bilir bensiz? Mezara bile giremem sensiz! Öldüm mü gömüyon kefensiz? Ruhum dünyada bedensiz! *** Ne hayalin olabilir bensiz? (vah vah) Mezara bile giremem sensiz! (yok ya) Öldüm mü gömüyon kefensiz? Ruhum dünyada bedensiz!