Yok (Ee Daha Daha Nasılsınız?) Şarkı Sözleri
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Sura İskenderli
Yok (Ee Daha Daha Nasılsınız?)
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Ee? Daha daha nasılsınız?
Ben geldim diye mi kasıldınız?
Bu güne özel mi toplantınız?
Cenazem mi var? Işıl ışılsınız?!
***
Ee? Daha daha nasılsınız?
Ben geldim diye mi kasıldınız?
Bu güne özel mi toplantınız?
Cenazem mi var? Işıl ışılsınız?!
***
Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de
Sen de gel! Ziyafetim var bu gece
***
Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de
Sen de gel! Ziyafetim var bu gece
***
Bodrum katta oturuyorum
Birikimim faturalar atamıyorum
Bankadan arıyorlar açamıyorum
Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum
***
Konut, soğuk gece yatamıyorum
Bir umut da bu sene atanıyorum
Dedemden kalmayı satamıyorum
Boğuluyorum bir türlü batamıyorum
***
Ben her şeyden yoksunum
Zenginim ama niye yoksulum
Sobelenmiş sağ solum
Bu gidişle yok sonum
**
Ben her şeyden yoksunum
Zenginim ama niye yoksulum
Sobelenmiş sağ solum
Bu gidişle yok
***
Aleme akıyorum sıkılıyorum
Aynaya bakıyorum yıkılıyorum
Bir kaç güne evden atılıyorum
Haklısınız size katılıyorum
***
Unuttum adını anmıyorum
Her önüme gelene kanmıyorum
Ateşler içindeyim yanmıyorum
Delirdiğimi de hiç sanmıyorum
***
Ne hayalin ola bilir bensiz?
Mezara bile giremem sensiz!
Öldüm mü gömüyon kefensiz?
Ruhum dünyada bedensiz!
***
Ne hayalin olabilir bensiz? (vah vah)
Mezara bile giremem sensiz! (yok ya)
Öldüm mü gömüyon kefensiz?
Ruhum dünyada bedensiz!