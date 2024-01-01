Svitlana Loboda

Держи меня крепче, мама Я сегодня пьяна Его неземные слова Допила до дна Держи меня ночью, мама Я так сильно больна От одного лишь взгляда его убегаю вон А туман туманом затуманил Мысли все о нём, лишь о нём, всё о нём Он нравится, нравится мне Нравится, нравится так Нравится, я без ума Мама, в нём 40 градусов минимум Я на максимум выжата От него сегодня пьяна Невозможно Невозможно Невозможно расслабиться Нравится, нравится мне Держи меня крепче, слышишь И схожу я с ума Я чувствую как ты дышишь И я так сильно, так сильно Держи меня крепче, слышишь И сошла я с ума От одного лишь взгляда его убегаю вон А туман туманом затуманил Мысли все о нём, лишь о нём, всё о нём Он нравится, нравится мне Нравится, нравится так Нравится, я без ума Мама, в нём 40 градусов минимум Я на максимум выжата От него сегодня пьяна Невозможно Невозможно Невозможно расслабиться Он нравится, нравится мне Нравится, нравится мне Нравится, нравится так Нравится, я без ума Мама, в нём 40 градусов минимум Я на максимум выжата От него сегодня пьяна Невозможно Невозможно Что невозможно расслабиться Он нравится, нравится мне Он мне