40 Gradusov Şarkı Sözleri
Svitlana Loboda 40 Gradusov şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Svitlana Loboda 40 Gradusov şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 40 Gradusov sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Svitlana Loboda
40 Gradusov
Tüm Şarkıları
-
Держи меня крепче, мама
Я сегодня пьяна
Его неземные слова
Допила до дна
Держи меня ночью, мама
Я так сильно больна
От одного лишь взгляда его убегаю вон
А туман туманом затуманил
Мысли все о нём, лишь о нём, всё о нём
Он нравится, нравится мне
Нравится, нравится так
Нравится, я без ума
Мама, в нём 40 градусов минимум
Я на максимум выжата
От него сегодня пьяна
Невозможно
Невозможно
Невозможно расслабиться
Нравится, нравится мне
Держи меня крепче, слышишь
И схожу я с ума
Я чувствую как ты дышишь
И я так сильно, так сильно
Держи меня крепче, слышишь
И сошла я с ума
От одного лишь взгляда его убегаю вон
А туман туманом затуманил
Мысли все о нём, лишь о нём, всё о нём
Он нравится, нравится мне
Нравится, нравится так
Нравится, я без ума
Мама, в нём 40 градусов минимум
Я на максимум выжата
От него сегодня пьяна
Невозможно
Невозможно
Невозможно расслабиться
Он нравится, нравится мне
Нравится, нравится мне
Нравится, нравится так
Нравится, я без ума
Мама, в нём 40 градусов минимум
Я на максимум выжата
От него сегодня пьяна
Невозможно
Невозможно
Что невозможно расслабиться
Он нравится, нравится мне
Он мне