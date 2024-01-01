Svitlana Loboda

В твоих глазах я вижу свои мысли И дождь поет на ломаном английском Наверно мы попали в зону риска Слишком, слишком быстро, быстро И без тебя мой мир теперь немыслим Бояться больше не имеет смысла Ты попадаешь в сердце словно выстрел Слишком, слишком, быстро, быстро Твои глаза такие чистые, как небо Назад нельзя, такая сила притяжения Твои глаза, останови это движение Я для тебя остановлю эту планету Запутались мы в городах и числах Нет никого на свете, только мы с ним Неловкое молчание повисло Слишком, слишком, близко, близко Не знаю, как так вышло, ты говоришь А я внезапно стала от тебя зависима В твоём плену, а смысл? Бежать бессмысленно видимо, видимо, видимо (Видимо) Твои глаза такие чистые, как небо Назад нельзя, такая сила притяжения Твои глаза, останови это движение Я для тебя остановлю эту планету Твои глаза такие чистые, как небо Назад нельзя, такая сила притяжения Твои глаза такие чистые, как небо Назад нельзя, такая сила притяжения Твои глаза, останови это движение Я для тебя остановлю эту планету Твои глаза