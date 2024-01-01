Tahir Engin İçöz

Ah Şu Gönlümüz Neş’elerle Dolmak İster Sevgiliyle Olmak İster Bizi Dertten Derde İter * Gönlümüz Ah Şu Gönlümüz Kimi Gün Şen Kimi Üzgün Geçip Gidiyor Ömrümüz * Ondadır Her Acı Sızı Var Mıdır Ki Yara Sızı Mutlu Olur Bazı Bazı * Kimi Bahar Kimi Kıştır Daldan Dala Uçan Kuştur Kimi Yanmış Yıkılmıştır * Nice Günah Sırla Dolu Söylemez Kimse Onu Saklar Durur Ömür Boyu

Beni Koyup Gitme Beni koyup gitme ne olursun Durduğun yerde dur Kendini martılarla bir tutma Senin kanatların yok *** Düşersin yorulursun Beni koyup gitme ne olursun *** Bir deniz kıyısında otur. Gemiler sensiz gitsin bırak Herkes gibi yaşasana sen İşine gücüne baksana *** Evlenirsin çocuğun olur Beni koyup gitme ne olursun Sonun kötüye varacak Beni koyup gitme ne olursun *** Elimi tutuyorlar ayağımı Yetişemiyorum ardından Hevesim olsa param olmuyor Param olsa hevesim *** Yaptıklarını affettim Beni koyup gitme ne olursun Seninle gelmeyeceğim yine de Beni koyup gitme ne olursun