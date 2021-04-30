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Takdir Feriza

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01

Müzzemmil 1-14 (14. ila 14. ayetler)

Takdir Feriza 09:18
02

Fâtır 29-35 (29. ila 35. ayetler)

Takdir Feriza 10:47
03

Âl-i İmrân 190-191, Haşr 22-24 (Âl-i İmrân 190-191 ayetler, Haşr 22-24 ayetler)

Takdir Feriza 13:03
04

En'âm 161-163 (161. ila 163 ayetler)

Takdir Feriza 05:24

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