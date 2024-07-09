Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak netleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ek zam geliyor. Kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 8 bin 18 liranın altında olan emekliler bu zam sonrası mevcut düzenlemeye göre 10 bin lira almaya devam edecek. Bu nedenle taban aylıkta da artış yapılması için çalışma başlatıldı. Milletvekillerinin çalışmalarına başladığı düzenleme ile en düşük emekli maaşı artacak. Konuyla ilgili AK Parti MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bir çalışma var herhangi bir karar verilmiş değil bu yüzden de şu zamana yetişir diyemeyiz ifadelerini kullandı. Peki TÜİKin açıkladığı enflasyon oranı sonrası çıkan zamla kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...