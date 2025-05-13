Beylikdüzünde 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Şoförün tutuklanmasının ardından şüpheli Şaban Şnin Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezinde alınan ifadesine ulaşıldı. Şoför sefere çıktığı metrobüsün çift körüklü olmasından dolayı diğerlerinden daha uzun olduğunu ifade ederek, İmdat frenini çekemediğim için kullanmış olduğum metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Ben de yaralandım. Hastaneye kaldırıldım. dedi.