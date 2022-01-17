1 milyonluk vurgun! 22 kişilik forex çetesine operasyon: Kıbrıs'ta genelev... / 17.01.22

Son dakika haberleri... Yasadışı forex yaptıran 22 kişilik şebekeye yönelik dava açıldı. Şebeke, 4 ayrı çağrı merkezinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de ‘müşteri’ avına çıktı. Şebekenin kimi erkek üyeleri, sahte kadın profili üzerinden müşterilerle temasa geçti. Elde edilen para günlük 1 milyonu buldu. Örgüt lideri Mustafa Doğanın 2020-2021 arasında hesap hareketleri ise 45 milyon lira oldu. Yüklü miktardaki paranın aktarıldığı kişilerden biri de Kıbrıs’ta genelev işleten biri oldu.