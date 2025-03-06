CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun yatay geçiş süreci ve diploma alırken yaptığı usulsüzlüklerin birden fazla olduğu ortaya çıktı. Bugün Çağlayandaki İstanbul Adliyesinde ifade veren İmamoğlunun yaptığı usulsüzlüklerin eğitim süreci boyunca çeşitli avantajlar sağlamasına neden olduğu öne sürülüyor. Ortaya çıkan belgelere göre, İmamoğlu’nun Kıbrıs’taki bir üniversiteden yatay geçiş yaparken bazı kriterleri sağlamadığı belirtiliyor. İşte 10 maddede İmamoğlunun yatay geçişine imkan sağlayan usulsüzlükler.