ABDye icazet seferi düzenleyen, sırra kadem bastığı 8 saati bir türlü açıklayamayan 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar kaset iddialarıyla panikte. Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne sürerek Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var dedi. Öte yandan CHP lideri çarpıcı bir itirafa imza attı ve dün inkar edip propaganda malzemesi haline getirdiği FETÖnün 17-25 Aralık kumpasını bugün kabul etti. Kılıçdaroğlu, 17/25 Aralık Süreci’nde de Erdoğana deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar diye konuştu.