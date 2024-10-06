Terör örgütü PKK/YPG ve HDPnin talimatıyla sokakların savaş alanına döndüğü 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 10 yıl geçti. Aynularab Kobani bahanesiyle sokağa inen bölücüler kamu binaları, okullar ve müzelere zarar verdi. Ev ve iş yerlerini yağmalandı, Kuran kurslarına bile el uzatıldı. Teröristler, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını vahşice şehit etti. Yasin Börünün arkadaşlarından olan ve olaylardan yaralı kurtulan Yusuf Er, Olayın baş aktörleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağdır. Bunların almış olduğu cezalar, bizi tatmin etmiyor dedi. İşte tüm boyutlarıyla 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri...