İstanbulda ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile canavar anne Eylem Tok, ABDye kaçmıştı. Anne ve oğlu için Türkiyenin tespitlerinin ardından Boston Polisi düğmeye bastı. Zanlılar, gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. 18 Haziran Salı bugün tekrar hakim karşısına çıkan anne ve oğlun duruşma tarihi 27 Hazirana ertelendi. Tok ve oğlunun tutukluluk hali ise devam edecek. Öte yandan Tok ve oğlunun kaçış sürecine ilişkin de yeni detaylara ulaşıldı. Bostonda kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söyleyen ikiliyi yemek getiren kuryenin ihbar ettiği ortaya çıktı.Tüm bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheliler hakkında ABDden ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu.