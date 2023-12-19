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100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması / 18.12.23

100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması / 18.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması / 18.12.23

Takvim 01:58
02

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a "TOGG" hediye etti / 18.12.23

Takvim 01:16
03

Hawaii’de 100 milyon dolarlık lüks kale: Mark Zuckerberg’in sığınağına tepki yağıyor! Dünya hangi felakete gebe? The Economist, the Simpsons, the Last of Us… / 18.12.23

Takvim 02:24
04

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

Takvim 02:31
05

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı / 18.12.23

Takvim 02:13
06

GQ Man Of The Year 2023'de Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Gazze'ye destek! İşte geceye damga vuran o konuşma... / 18.12.23

Takvim 02:22
07

Bravo 'aziz'im! Nobel ödüllü Aziz Sancar, gençlere yine yol gösterdi / 19.12.23

Takvim 00:49
08

Başıboş sokak köpeği probleminin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı! / 19.12.23

Takvim 02:49
09

Başkan Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı: Mevla'nın izinde mazlumun yanında / 17.12.23

Takvim 00:34
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