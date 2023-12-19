Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbanın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristanın başkenti Budapeştede. Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orbanın katılmıyla iki ülke arasında 16 anlaşmanın imza töreni düzenlendi. Vize serbestisi konusunda Türkiyeyi desteklediklerini belirten Orban, Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak, biz buna inandık. dedi. Katil İsrailin Gazzedeki katliamı ve Ukraynadaki savaşın bitmesi için yoğun çaba harcadıklarına dikkat çeken Başkan Erdoğan bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı.