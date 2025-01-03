Donald Trumpın Obama ve Clinton kurdu dediği DEAŞ bir kez daha sahaya sürüldü. New Orleanstaki saldırı bunun en net göstergesi oldu. Trump Suriyeden asker çekmesin diye DEAŞ hortlatıldı, YPGye Suriyede meşruiyet kazandırılmak istendi. Orta Doğudaki istikrarsızlığın müsebbiplerinden biri olan ABDnin Suriyenin yanı sıra Irak ve Afganistanda bıraktığı yıkım unutulmuyor. 11 Eylül hadisesi sonrası bölge kan gölüne döndü. DEAŞ kuruldu, misyonu Suriye ve Irakta PKK/YPGye alan açmak oldu. Tüm bu hadiseler Biz bu tiyatroyu daha önce gördük dedirtti.