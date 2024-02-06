Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6lık depremlerin üzerinden 1 yıl geçerken 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti. Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubattan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor. ifadelerine yer verildi. Mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da Bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor.