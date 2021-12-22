11 yıl öz ağabeylerinin cinsel istismarına uğradı! Arkadaşından cesaret aldı suç duyurusunda bulundu: Bu dünyada hesap sorulsun / 22.12.21

Kan donduran taciz ve cinsel istismar olayı Bursada yaşandı. Bursada yaşayan N.Ş. 32, 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. 38 ve K.Ş.’nin 35 taciz ve cinsel istismarına uğradığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ağabeylerinin tehditleri nedeniyle bugüne kadar sustuğunu, başından geçenleri anlattığı ev arkadaşından cesaret aldığını belirten N.Ş., “Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Yaşıyorsa da korkmasın, söylesin, savaşsın diye anlatıyorum. Ağabeylerimden de bu dünyada hesap sorulmasını istiyorum dedi.