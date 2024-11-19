Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubatın etkili isimlerinden biri olan Çığ, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından akademik unvanı olmadan Fahri Doktora almıştı. 12 Eylül darbesi sonrası siyasi mahkumların kobay olarak kullanıldığı CIA destekli HZİ Nöropsikiyatri Vakfının yönetim kurulu başkanı olan Çığ, başörtüsüne karşı sert tavırları ve kitabında yaptığı fahişe rahibe-başörtülü kadın benzetmeleriyle büyük tepki toplamıştı. İşte sözde Sümerolog Muazzez İlmiye Çığın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü...