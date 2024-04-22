Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Iraka gidiyor. Ziyaret, son dönemde ivme kazanan ikili ilişkileri her alanda daha da ilerletme ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacını taşıyor. Ziyaretin en önemli gündem maddesi terörle mücadele ve Türkiyenin Kuzey Irakta terör örgütü PKK/YPG/PYDye yönelik operasyonları olacak. Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda su kullanımı ve enerji işbirliği de gündeme gelecek. Öte yandan Irakın başkenti Bağdat ile Erbilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.