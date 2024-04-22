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12 yıl sonra Başkan Erdoğan, Irak'a gidiyor: Petrolden teröre PKK'nın fişini çekecek kritik zirve! Misak-ı Milli'de Türk bayrakları asıldı / 21.04.24

12 yıl sonra Başkan Erdoğan, Irak'a gidiyor: Petrolden teröre PKK'nın fişini çekecek kritik zirve! Misak-ı Milli'de Türk bayrakları asıldı / 21.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

12 yıl sonra Başkan Erdoğan, Irak'a gidiyor: Petrolden teröre PKK'nın fişini çekecek kritik zirve! Misak-ı Milli'de Türk bayrakları asıldı / 21.04.24

Takvim 06:20
02

Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Elebaşı Müslim çaresiz... "Türkiye Erbil başta olmak üzere hepsini ele geçirdi" / 21.04.24

Takvim 03:43
03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak ziyareti açıklaması: 20'den fazla anlaşma imzalanacak / 21.04.24

Takvim 07:15
04

Cevahir AVM'de intihar son dakika | Kan donduran görüntüler! Bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti / 21.04.24

Takvim 00:52
05

Galatasaray 4 köşe | Aslan evinde Pendikspor'u rahat geçti! İşte maçta yaşananlar... / 21.04.24

Takvim 01:50
06

Nitelikli sıçrama yaşanacak! Irak'tan çarpıcı Başkan Erdoğan sözleri: Büyük ve sürpriz bir anlaşma imzalanacak / 21.04.24

Takvim 04:01
07

5 gollü nefes kesen El Casico | Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup etti! İşte derbide yaşananlar... / 21.04.24

Takvim 02:33
08

FETÖ'cü albay deşifre oldu! Her şeyi itiraf etti: Sınav sorularını önceden aldım / 22.04.24

Takvim 01:55
09

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Takvim 05:18
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