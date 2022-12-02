128 milyar yalanında çuvallayan muhalefetin Merkez Bankasını hedef alan algı, kara propaganda ve manipülasyonlarına bir yenisi daha eklendi. CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, dövizin baskılanması için 100 milyar dolarlık kaynak kullanıldı yalanını dolaşıma soktu. Davutoğlu ve Babacana yakın Karar da bu iftiraya hem manşetinde hem de yazarları aracılığıyla çanak tuttu. Öte yandan İYİ Partili Bilge Yılmaz da rezervlerin eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğunu iddia etti. Bu kirli iftira furyası, Merkez Bankasının net rezervlerini açıklamasıyla adeta bozguna uğradı. Takvim.com.tr, bozguna uğrayan muhalefetin Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü müfteri siyaseti sizler için deşifre etti.