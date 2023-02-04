CHP ve İYİ parti arasında patlak veren 13 Şubat krizi boyut kazanarak sürüyor. Kılıçdaroğlunun Ben Kemal, geliyorum diyerek ilan ettiği adaylığa Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez sözleriye tepki veren Akşenerden sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi. İPli Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı olduklarını belirtti ve Biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız diyerek Ekrem İmamoğlunu işaret etti. Yaşanlar sonrası CHP kanadından İYİ Partinin saygısızlığı kurumsal hale geldi. Seçimi onların sözleri kaybettirecek çıkışı geldi.