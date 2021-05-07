13 yaşındaki Pınar Kaban'ı gözünden vurarak öldüren magandadan pes dedirten savunma / 07.05.21

Erzurumda sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kabanı pompalı tüfekle rastgele ateş açıp gözünden vurarak öldüren Serdar Dündarın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tanımadığı bir kişinin suç aleti pompalı tüfeği metruk bir binaya bıraktığını, kendisinin de aldığını öne süren Dündar Arkadaşlarımla buluşmak için yürüdüğüm sırada Pınar’ı kaldırımda gördüm. Bir anda tüfek ateş aldı. Nasıl oldu anlamadım. Korkup kaçtım dedi. Pınar Kaban’ın cenazesi ise önceki gün Abdurrahman Gazi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.