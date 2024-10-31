Terörden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartalla görüştüğü tespit edildi. Bu durum akıllara kent uzlaşısı pazarlığını getirdi. O dönem İmamoğlunun PKKnın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirilmişti. Bugün günyüzüne çıkan Özer - Remzi Kartal trafiği Ekrem İmamoğlu için mi pazarlık yapıldı? sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlunun Özer çığırtkanlığının altında ise elebaşıyla yapılan pazarlıkların ortaya çıkma korkusu yattığı konuşuluyor.