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14 kez PKK'lı Remzi Kartal'la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat / 30.10.24

14 kez PKK'lı Remzi Kartal'la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat / 30.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

14 kez PKK'lı Remzi Kartal'la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat / 30.10.24

Takvim 02:52
02

Fenerbahçe'de 11 yine değişiyor! / 30.10.24

Takvim 00:52
03

CANLI | İran'daki hasar uydu görüntülerinde! Hizbullah'ın yeni lideri Kasım ilk kez konuştu / 30.10.24

Takvim 00:37
04

PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo'ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı / 30.10.24

Takvim 07:11
05

ABD’de seçim süreci nasıl işleyecek? Kaderi belirleyecek eyalet Arizona! İşte merak edilen tüm sorular / 30.10.24

Takvim 06:57
06

Her şey PKK'lının 'Ahmet Özer' itirafı ile başladı! Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e soruşturma trafiği: CHP'nin "10 yıllık tahkikat" iddiası çöktü / 30.10.24

Takvim 03:08
07

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Harekete geçmemiz şart / 30.10.24

Takvim 06:56
08

Biden'dan giderayak Arz-ı Mev'ud oyunu! Rum lider Hristodulidis ile görüştü / 30.10.24

Takvim 04:06
09

Ekrem İmamoğlu DEM'lilerle adliyeye gitti! CHP'den 'taşımalı' provokasyon... PKK medyasında ağıt / 30.10.24

Takvim 02:57
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