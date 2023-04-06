Seçimlere sayılı günler kala 7li koalisyonun yaptırdığı seçim anketlerinin güvenilirliği tartışma konusu olmuştu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İyi Partinin oy oranını yüzde 19 olarak gösteren anketlerin neden ortaya çıktığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Daşdemir, En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir. dedi. Son haftalarda yapılan araştırmaların gösterdiği gibi İyi Partinin oyunun yüzde 19 değil yüzde 7 olduğu ortaya çıkmıştı.