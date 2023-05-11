14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sadece 3 gün kaldı. 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Batı’daki dostları ise Başkan Erdoğan’ı hedef tahtasına koymaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun itaat sözleri ve seçimin giderek yaklaşmasıyla Batı medyası Başkan Erdoğan’a nefret kusan haberlerini artırdı. Türkiye’yi ayağa kaldıran kapağın ardından The Economist yine Erdoğan’ı hedef alıp Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdi. İngiliz BBC ve The Guardianın yayımladığı haberler de gözden kaçacak gibi değil.