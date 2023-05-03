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1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak / 03.05.23

1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak / 03.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

1453’ten 14 Mayıs 2023’e… 7’li koalisyonun içerisinde bulunduğu ihanete tarihsel perspektif! Türkiye ya şahlanacak ya da parçalanacak / 03.05.23

Takvim 04:53
02

Cimbom’da OHAL ilanı: "Lig bitmeden bize teklif getirmeyin” / 03.05.23

Takvim 01:12
03

HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'nu destekleme nedeni: Erdoğan sırtını Batı'ya yüzünü İslam'a döndü / 02.05.23

Takvim 02:03
04

İYİ Parti'de Pensilvanya gölgesi! Arşiv unutmuyor Takvim.com.tr hatırlatıyor: Meral Akşener'in FETÖ dosyasını açtık / 02.05.23

Takvim 06:22
05

7'li koalisyonun ortağı HDP, Çanakkale'de oy istediği vatandaşları dövdü / 02.05.23

Takvim 05:31
06

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar teslim Atatürk Havalimanı vaadi: Sıradakiler MİT, Emniyet, TSK, Merkez Bankası... / 02.05.23

Takvim 02:59
07

BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

Takvim 01:15
08

Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus o teklifi reddetti! / 02.05.23

Takvim 01:35
09

Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? İşte 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'den anket açıklaması / 02.05.23

Takvim 02:32
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