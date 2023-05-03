Takvim.com.tr, Türkiye’yi bölmeyi amaç edinenlerle birlikte istikamet alan 7’li koalisyonun ihanetini tarihsel bir bakış açısı ve somut örneklerle ele aldı. 1453ten günümüze olmaz denilen birçok şey yaşandı. Bugün de kritik bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs 2023te ya “Türkiye Yüzyılı” denilecek, şahlanışın adımı atılacak ya da 7’li koalisyon anahtarları Batı’ya teslim edecek, yol yürüdükleri de ülkeyi bölecek. Kılıçdaroğlu’nun “kucaklaşalım” diyerek akladığı, “Bakanlık bile istemediler” diyerek masumlaştırdığı HDPKK ile giriştiği kirli ittifakın hizmet ettiği yegane amacın devleti parçalamak olduğu gün gibi ortada. “Cumhuriyeti değiştireceğiz! Ankara yenilecek Kürdistan özgürleşecek” söylemleri de mevcut. Peki ya siz tehlikenin farkında mısınız?