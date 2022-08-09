15 Temmuz FETÖcü darbe girişiminde rol almakla suçlananan eski CIA danışmanı Henri Barkeyin Osman Kavala ile ilgili itirafları sonrası Aslı Aydıntaşbaş ile arası gerildi. Söz konusu açıklamalar sonrası adeta tutuşan Aydıntaşbaş, Barkeyin açıklamalarını zamanlaması esrarengiz olarak tanımladı ve sert tepki gösterdi. Bu gelişmenin ardından CHP yandaşı TELE 1 yayınına katılan Henri Barkey, Osman Kavalanın çevresinin Aslı Aydıntaşbaşa kızgın olduğunu söyledi ve Aslı Aydıntaşbaş görüşmeyi anlatmadı zor durumda kaldı ifadelerini kullandı. Yaşanan bu gelişmeler 15 Temmuz çetesindeki iç hesaplaşmayı gözler öüne serdi.