FETÖ’cü hainlerin kelepçeleyerek derdest ettiği dönemin Genelkurmay II. Başkanı Yaşar Güler, 15 Temmuz ihanet gecesinde yaşananları ilk kez anlattı. Güler, Saat 21.25 civarında makam odama bağırış ve çağırışla yüzleri maskeli darbeciler girdi. Yat! emrine uymayıp bir tanesini yere fırlatınca hepsi bir anda üzerime çullandı.Türk askerinin düşman askerine dahi yapmayacağı bir muameleyle karşılaştım. Beni infaz etmekle görevlendirilen emir subayının öldürülmesi kırılma noktalarından birisiydi. ifadelerini kullandı.