Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği, Bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz ifadelerini kullanırken, köprüdeki SMA yazılı araç dikkat çekti.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya köprüyü kapatan şüphelinin teslim alındığını açıkladı. Yerlikaya, Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır ifadelerini kullandı.