15 Temmuz'da çuvallayıp darbe ümidini Joe Biden dönemine saklayan FETÖ'cüler Afganistan haberiyle yıkıldı / 20.08.21

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, ABD mandası taraftarı FETÖ'yü de derinden üzdü. Türkiye'de milletin direnişiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ümidini "muhalefete destek verip Erdoğan'ı devirme sözü veren" Biden yönetimine saklayan FETÖ üyeleri, Biden'ın Afganistan'daki ortaklarını satıp ülkeden çekilmesiyle korkuya kapıldı, yeni bir darbe ümidi taşıyanları endişe sardı... Afganistan'dan gelen haberler hüsrana uğrayan FETÖ'cüler, ABD'nin kendilerini de yarı yolda bırakacağını düşünerek birer birer "Biz şimdi ABD'ye nasıl güveneceğiz" demeye başladı.