15 Temmuz 2016daki hain darbe girişiminde FETÖcülerin hedeflerinden biri de milli iradenin sesi Turkuvaz Medya oldu. Hainler, yerli ve milli medyayı susturmaya geldiklerinde karşılarında canını feda etmeye hazır kahramanları gördü. Direnişe tanıklık edenler Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, 12 Temmuz tarihli yazısında, Turkuvaz dün olduğu gibi bugün de sınır bekleyen kalekollar gibi hâlâ terör örgütleri FETÖ ve PKKnın önünde sur gibi dikiliyor. Sadece o kadar mı? Başta Gazze halkı olmak üzere zulüm gören her insan topluluğunun yanında tüm yayın organlarıyla neredeyse sadece Turkuvaz duruyor. dedi.