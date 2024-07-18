Yargıtay, FETÖnün darbe girişimine ilişkin görülen Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklar arasında darbeci Akın Öztürk de yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin darbe talimatının ardından oluşturulan sözde yurtta sulh konseyi, 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım olmuş, konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssünde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirmişti.