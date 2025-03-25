İBBde vatana ihanet noktasında büyük bir skandal gün yüzüne çıktı. İBBnin dijital platformlarını kullanan milyonlarca kişinin mahrem bilgileri çalındı. Murat Ongun, Serdal Taşkın ve Uğurhan Atmanın ifşa olan ses kayıtlarında yapılan veri vurgunu APP zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti denilerek iştahla anlatıldı. DNS isimli casus yazılımla seçim döneminde de kişisel veri hırsızlığı yapıldığı ortaya çıktı. İBBnin Uğurhan Atmaya 7 ihalede yaklaşık 20 milyon lira ödeme yaptığı tespit edilirken bu ihalelerin casus yazılıma kaynak ayırmak için mi yapıldığı sorgulanıyor.