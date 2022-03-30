17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı! Kan lekeleri, 69 saniye ve DNA analizi detayı... / 30.03.22

Gaziantepte 13 Ağustos 2020de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesindeki 5 katlı apartmanın 4üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. 20 tutuklanmıştı. Duygu Delenin ölümüyle ilgili davada, Mehmet Kye verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçesi tamamlandı. Kararda birbirinden çarpıcı detaylar yer aldı! İşte Türkiyenin konuştuğu Duygu Delen davasından gelen son dakika detayları...