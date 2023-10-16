Son dakika: Gazzeyi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor. ABD Başkanı Biden katliama destek olarak ABD’nin İsrail’in yanında olduğunu belirtmişti. İsraile mühimmat ve Demir Kubbe için füze, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ardından ikinci uçak gemisi olan USS Dwight D. Eisenhoweri Doğu Akdenize göndermişti. Öte yandan Biden katıldığı televizyon programında adeta 180 derece dönerek, İsrailin Gazzeyi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi. Bölgede barışın sağlanması için iki devletli çözüme vurgu yapan Biden, 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturulması gerektiğini ifade etti.