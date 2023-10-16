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180 derece döndü! ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal büyük hata olur / 16.10.23

180 derece döndü! ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal büyük hata olur / 16.10.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

180 derece döndü! ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e Gazze uyarısı: İşgal büyük hata olur / 16.10.23

Takvim 02:50
02

ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız / 15.10.23

Takvim 01:28
03

İşgalci İsrail ordusuna McDonald's'tan sonra bir destek de Carrefour ve Burger King'ten geldi / 16.10.23

Takvim 02:09
04

Türkiye Letonya'yı mağlup etti! Bekle bizi Almanya / 16.10.23

Takvim 02:03
05

İkramiyede giriş-çıkış oyununa geçit yok: EYT'liler de yararlanacak mı? Hangi tarihlere bakılacak? İşten ayrılma oyunu nasıl engellenecek?

Takvim 02:45
06

Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti / 16.10.23

Takvim 01:31
07

Serenay Sarıkaya'nın annesi Cansu Tosun’un evli babasıyla yakalanmıştı! Yasak aşk sonrası Ümran Seyhan'dan el altı skandal: Evini satışa çıkarttı / 16.10.23

Takvim 02:56
08

CANLI TAKİP | Gazze'deki çocuk ölümleri Ukrayna'yı geçti! BM'den kritik uyarı: Son 24 saat, sağlık sistemi çöküyor / 16.10.23

Takvim 02:13
09

Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı / 16.10.23

Takvim 02:12
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