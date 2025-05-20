Şırnaktaki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençler ile Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren kahramanlarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz. dedi. Yürüyüşün ardından Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabarda petrol üretimi yapılan sahada petrol akışını izledi.