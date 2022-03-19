1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi / 17.03.22

Son dakika haberi! Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümünde açıldı. Özellikleri itibarıyla simgelerin köprüsü olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü. Açılışta konuşan Erdoğan, Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonyayı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. dedi. Başkan Erdoğan, Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro. şeklinde konuştu. Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik diyen Erdoğan, açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsünden geçişlerin ilk hafta ücretsiz olacağını bildirdi.