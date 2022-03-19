1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi / 19.03.22

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak. Köprüden geçen sürücülerden Bilal Ömürtaş Ağır vasıta kullanıyoruz. Eskiden biz gemi sırasında saatlerce bekliyorduk. Kamyonun içinde zaman geçmiyordu. Şu anda o kadar güzel bir kolaylık oldu ki 5 dakikada karşıya geçtim dedi. Özlem Temel, Çok güzel bir yolu var, trafik yok, beklemek yok. Daha önce gemiyle sanıyorum 40 dakikadan fazla sadece yolculuk sürüyordu. Bir de beklemeyi eklersen saatler alıyordu. Şu anda çok rahat bir yolculuk yaptık şeklinde konuştu.