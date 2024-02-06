Türkiye yaklaşık 24 yıl arayla iki büyük deprem felaketi yaşadı. 17 Ağustos 1999da yaşanan Gölcük depreminden 2 yıl sonra bile dönemin hükümeti vatandaşı adeta enkaz altında ölüme terk etti. Depremden 1 yıl hatta 2 yıl sonra bile gazeteler, Yok öyle acele burası Türkiye , Depremzede bu kış da evsiz manşetlerine yer verdi. 2023te ise Başkan Recep Tayyip Erdoğanın güçlü liderliğinde asrın çifte felaketini yaşayan vatandaşını sahipsiz bırakmadı. Yapılan çalışmalarla 1 yılın ardından toplam 75 bin konutun kurası tamamlanmış olacak.