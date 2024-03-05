Milli Enerji ve Maden Politikasının mimarı Berat Albayrakın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatihin Karadenizde keşfettiği doğal gaz 10 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Nisan 2023de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024e kadar sürecek. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrakın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4e geriledi. Böylece, doğal gazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.